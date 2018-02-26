​Самые верные подписчики газеты «Новый Город» получат первый номер дайджеста в подарок!

Любимая газета сургутян «Новый Город» теперь в новом формате! Свежий номер большого дайджеста сургутской жизни уже доставлен в Сургут. В нем мы собирали для вас лучшие материалы редакции СИА-ПРЕСС: мнения и комментарии наших журналистов и экспертов, самые интересные репортажи и расследования, эксклюзивные интервью и любимый многими нашими читателями исторический блок «Старого Сургута».

В первый выпуск «НГ» вошли самые резонансные темы месяца. Это ситуация с городским ботаническим садом, трагедия со школьником, казус с городскими теплыми остановками и много другое. Наверняка вас заинтересуют и публикации наших постоянных рубрик — «врач говорит», «обзор рынка», «Старый Сургут». Его наши верные подписчики найдут в своих почтовых ящиках, а следующие выпуски ежемесячного дайджеста — ищите в киосках ООО «Информпечать».