​Кремль готовит новые «Майские указы»

В Кремле начали подготовку новых «майских указов», сообщает «РБК» со ссылкой на неназванного федерального чиновника.

Содержание пока не известно, так как администрация президента продолжает сбор предложений от министерств и ведомств, пояснили собеседники издания. Однако, по ихсловам, указы станут продолжением послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое должно стать первым анонсом его предвыборной программы.

Одной из основных тем новых указов, по информации РБК, может стать борьба с бедностью.