​«Потнейшая катка была». Рэпер из Нижневартовска принял участие в Versus Battle

Накануне репер из Нижневартовска Грязный Рамирес выступил в Versus Battle против Энди Картрайта.

Сергей Желнов, более известный как Грязный Рамирес, впервые принял участие в версусе. После мероприятия он написал пост, в котором похвалил Ресторатора (ведущий и организатор «Версус Баттла»): «Саня красавец, отлично подготовился. Потнейшая катка была. Для меня, как для дебютанта, это был ценный опыт».