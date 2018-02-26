​«Потнейшая катка была». Рэпер из Нижневартовска принял участие в Versus Battle

Накануне репер из Нижневартовска Грязный Рамирес выступил в Versus Battle против Энди Картрайта.
Сергей Желнов, более известный как Грязный Рамирес, впервые принял участие в версусе. После мероприятия он написал пост, в котором похвалил Ресторатора (ведущий и организатор «Версус Баттла»): «Саня красавец, отлично подготовился. Потнейшая катка была. Для меня, как для дебютанта, это был ценный опыт».
Бизнес молодых в Сургуте. Учредители кроссфит-клуба Blackfox_surgut Алибег Гусейнов и Ринат Салахутдинов // ОНЛАЙН 27 февраля в 10.00