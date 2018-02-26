​Рогозин: антироссийские санкции введены навсегда

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин уверен, что санкции против России введены навсегда. Таким образом он ответил на вопрос об их длительности в интервью газете «Коммерсантъ».

«Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции - это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми. Потому для нас санкции - это шанс проявить лучшие черты нашего национального характера», – заявил Рогозин.

Он также подчеркнул, что эти ограничения добавляют сложностей, но власти предпринимают меры. «Мы без работы не сидим: создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам», – сказал курирующий вопросы обороноспособности вице-премьер.