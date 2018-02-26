​Шувалов объяснил причину желтой воды, которая могла литься из кранов

По словам главы города Вадима Шувалова, накануне был перепад напряжения, в следствии которого на водозаборах остановилось 60 процентов скважин. Эта стало причиной желтой воды, которая вчера могла литься из кранов.

Шувалов отчитался, что проблема устранена и к сегодняшнему утру почти везде состояние воды нормализовалось.

Однако, в случае если проблема осталась, и вода продолжает течь с ржавчиной, то для решение данной проблемы можно позвонить на телефон единой диспетчерской службы — 112 или по телефону вашей управляющей компании.