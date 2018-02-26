​Зимняя Олимпиада-2018 подошла к концу

Накануне в Пхенчхане состоялась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. В финале был затушен олимпийский огонь. Следующая зимняя Олимпиада состоится в 2022 году в Пекине.

Стоит отметить, что российская сборная, дисквалифицированная из-за допингового скандала, была лишена возможности пройти по стадиону под национальным флагом.

Всего было разыграно 102 комплекта медалей. Лидером в неофициальном медальном зачете Олимпиады в Пхенчхане стала сборная Норвегии, завоевавшая 39 наград: 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей.

У сборной России две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. Таким образом Россия завершает Игры на 13 месте в общекомандном зачете.