Samsung анонсировал Galaxy S9 и Galaxy S9+ / ФОТО

Накануне Samsung анонсировал новые модели телефона Galaxy S9 и Galaxy S9+. Презентация прошла в Барселоне.

У телефонов «безграничные» экраны с диагональю 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. При этом у обычной модели одна задняя камера; в S9+ задних камер две: широкоформатная и основная (разрешение во всех случаях 12 мегапикселей; все они поддерживают оптическую стабилизацию).

Новой особенностью является возможность снимать замедленные видео с частотой до 960 кадров в секунду. Также пользователи теперь могут создавать «селфимоджи» — эмодзи, похожие на них. Телефон анализирует лицо человека и создает 3D-модель с такой же мимикой. Анимацией можно делиться, как видео или гифками.

Старт продаж в России запланирован на 16 марта, предзаказ уже открыт.