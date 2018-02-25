Пхенчан-2018. Итоги 16-го дня игр

В субботу, 24 февраля, в Пхенчхане прошли соревнования по семи видам спорта: керлингу, лыжным гонкам, бобслею, горнолыжному спорту, скоростному бегу на коньках, сноуборду и хоккею. Было разыграно десять комплектов медалей.
Горнолыжный спорт
Командные соревнования. Микст
Золото — Швейцария
Серебро — Австрия
Бронза — Норвегия
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция — 7:10 — США
Лыжные гонки
Масс-старт, 50 км (К). Мужчины
Золото — Финляндия
Серебро — Александр Большунов (Россия)
Бронза — Андрей Ларьков (Россия)
Бобслей
Экипажи-четверки
Золото — Германия
Серебро — Германия и Южная Корея
Скоростной бег на коньках
Масс-старт. Женщины. Финал
Золото — Япония
Серебро — Южная Корея
Бронза — Нидерланды
Масс-старт. Мужчины. Финал
Золото — Южная Корея
Серебро — Бельгия
Бронза — Нидерланды
Сноуборд
Мужчины - биг-эйр. Финал
Золото — Канада
Серебро — США
Бронза — Великобритания
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Золото — Чехия
Серебро — Германия
Бронза — Германия
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Золото — Швейцария
Серебро — Южная Корея
Бронза — Словения
Хоккей
Матч за 3-е место
Чехия — 4:6 — Канада
Бизнес молодых в Сургуте. Гендиректор школы английского языка Langberry Юлия Саяпова // 26 февраля в 12.00