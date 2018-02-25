Нефтеюганец решил сэкономить и унес из магазина 10 бутылок вина

К полицейским Нефтеюганска обратился работник одного из сетевых магазинов города, который сообщил, что кто-то из помещения магазина украл коробку с десятью бутылками вина. Сумма ущерба составила четыре тысячи рублей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек после покупки товара, выходя из магазина, «прихватывает» алкогольную продукцию. Его задержали. Преступником оказался 23-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. С его слов, выпивку он похитил в целях экономии денег.

За совершенное преступление он может загреметь за решетку до двух лет.