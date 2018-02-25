Фото яйца, на котором арабской вязью написано «Аллах», в своем Twitter опубликовал пресс-секретарь районной администрации Расим Хазиев, отметив, что «сегодня случилось чудо». Он сообщил, что яйцо снесла курица в селе Татарские Саралы Лаишевского района республики. Кстати, ранее в Татарстане произошла похожая история — в Дрожжановском районе местный житель принес такое же необычное яйцо в мечеть.
В Татарстане курица снесла яйцо с надписью «Аллах» — оно уже второе в республике
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