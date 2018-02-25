Директором Югорского фонда капремонта стала Елена Дарибабина

Правительство Югры утвердило Елену Дарибабину на должность генерального директора Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, сообщает пресс-служба региона.

Новый директор фонда прошла два этапа конкурса. В ее планах несколько векторов развития ведомства: «На сегодняшний момент я вижу три основных вектора дальнейшего развития фонда. Это, в первую очередь, повышение качества выполняемых подрядчиками работ. После роста уровня собираемости взносов для нас данный вопрос вышел на первый план. Во-вторых, необходимо более активно работать с уменьшением суммы задолженности по взносам на капремонт. И третье направление вытекает из первых двух – мы будем усиливать работу по более тесному взаимодействию со всеми заинтересованными в капремонте домов лицами, в первую очередь – с собственниками жилых помещений. Будем более плотно вовлекать их в процесс капремонта их домов. Уверена, это поможет и усилить контроль за качеством проводимых работ, и позволит снизить задолженность», — приводит ее слова пресс-служба Югры.

Зам губернатора Геннадий Бухтин сразу обратил внимание на необходимость в первую очередь разобраться с появившейся проблемой, когда югорчане не могут дозвониться на горячие линии — чиновник порекомендовал Дарибабиной увеличить число сотрудников.