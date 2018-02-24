S&P повысило кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило суверенный кредитный рейтинг России со спекулятивного («мусорного») уровня «BB+» до инвестиционного «BBB-», сообщают «Ведомости».

Согласно заявлению S&P экономический рост и восстановление продолжатся, но будут медленными. Этому поспособствует отскок цен нефти, умеренное расширение внутреннего спроса, а также улучшение ситуации в мировой экономике. Агентство отмечает признаки восстановления кредитования.

Несмотря на движение в сторону реформ после президентских выборов, политика правительства будет скорее сконцентрирована на обеспечении макроэкономической стабильности и создании бюджетных буферов, отмечает S&P.