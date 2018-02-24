В сургутской филармонии прошел городской торжественный вечер «Долг. Честь. Отечество».

В нем приняли участие представители военно-патриотических объединений, силовых структур, предприятий и учреждений города, участники боевых действий. На мероприятии творческие коллективы Сургута представили зрителям концертную программу, все номера которой были посвящены военной тематике, пишет администрация города.

В рамках праздника двум сургутянам были вручены знаки за отличную службу, учрежденные Командованием воздушно-десантными войсками России. Памятных наград «За заслуги» удостоены Сергей Фоменко, командир батальона 242 учебного центра ВДВ, капитан в отставке, и Сергей Метлев, старшина отдельной роты 12 отдельной бригады специального назначения главного разведывательного управления Генерального штаба, прапорщик в отставке.