Сургутяне почтили память участников боевых действий

Накануне, 23 февраля, в Сургуте прошел митинг посвященный Дню защитника Отечества, сообщает администрация города.

На территории Мемориала Славы собрались представители городской Администрации и Думы Сургута, полиции, местных отделений политических партий и общественных организаций, студенты и школьники, чтобы почтить память сургутян, погибших при исполнении служебного долга.

В этот день работала полевая кухня и выставка оружия. Пилотажная группа «Барсы» в небе показала авиашоу, а в завершении мероприятия прошел концерт под лозунгом «За пацанов! Будем жить!», подготовленный общественной организацией ветеранов «Боевое братство».

На встрече к участникам обратился глава города Вадим Шувалов «Дорогие сургутяне, ветераны, военнослужащие! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 23 февраля – всенародный праздник, который олицетворяет собой мужество, честь, отвагу, является символом преданности и самоотверженности! Сегодня в Сургуте живут настоящие патриоты. Те, кто строил город, развивал его. Отрадно и то, что нам есть кому передать накопленный опыт. На сургутской земле подрастает достойное поколение, наше будущее! Желаю всем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, успехов и благополучия».