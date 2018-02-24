С сайта Тульского избиркома пропали данные о явке на выборах президента, которые состоятся 18 марта

Тульский избирком удалил со своего сайта данные о явке на предстоящих выборах президента, сообщает «ЭХО Москвы».

Утром в разделе территориальной комиссии Советского округа появились данные о том, что 18 марта якобы уже проголосовали около 40 процентов избирателей. А на некоторых участках до 77 процентов.

Руководитель отдела мониторинга выборов ассоциации «Голос» Андрей Бузин заявил, что вероятней всего это была просто техническая ошибка. Он отметил, что у этой публикации не будет последствий, в самом крайнем случае, местная администрация лишит премии провинившегося сотрудника.