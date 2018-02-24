Вдове погибшего в Сирии летчика вручили звезду Героя России

Президент России Владимир Путин вручил вдове летчика Романа Филипова Ольге звезду Героя России, сообщает «Интерфакс».
Вручение прошло на торжественной церемонии в Кремле. Вместе с Ольгой Филиповой получать награду вышли родители Романа.
«Как сообщало Минобороны, на счету майора Р. Филипова в Сирии были десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению боевиков международных террористических группировок и сопровождению гуманитарных автоколонн российского Центра примирения враждующих сторон в освобожденные населенные пункты», – пишет Интерфакс.
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