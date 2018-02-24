Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Думы.

Согласно сопроводительной записке документа, проект федерального закона разработан для совершенствования законодательства, регламентирующего деятельность РАН, с учетом проведенной реформы академического сектора науки.

«К целям деятельности Российской академии наук предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования», – отмечается в пояснении.

Также к задачам Российской академии наук будет отнесено проведение финансируемых за счет бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Помимо прочего, законопроектом предусматривается участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности.