Пхенчан-2018. Итоги 15-го дня игр

По итогам 15 дня Олимпийских игр Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, Евгения Медведева уступила ей 1,31 балла, завоевав серебряную медаль. Сборная России по хоккею победила в полуфинале команду Чехии и в финале сыграет с немцами.
Фигурное катание
Женщины, одиночное катание. Произвольная программа
Золото – Алина Загитова (Россия)
Серебро – Евгения Медведева (Россия)
Бронза – Кэйтлин Осмонд (Канада)
Фристайл
Женщины, ски-кросс. Финалы
Золото – Келси Серва (Канада)
Серебро – Бриттани Фелан (Канада)
Бронза – Фанни Смит (Швейцария)
Кёрлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Швейцария 7 – 5 Канада
Хоккей с шайбой
Мужчины, Полуфинал #1
Чехия 0 – 3 Россия
Мужчины, Полуфинал #2
Канада 3 – 4 Германия
Конькобежный спорт
Мужчины, 1000 м. Финал
Золото – Нидерланды
Серебро – Норвегия
Бронза – Южная Корея
Биатлон
Мужчины, 4х7.5 км, эстафета. Финал
Золото – Швеция
Серебро – Норвегия
Бронза – Германия
Медальный зачёт олимпиады на 24 февраля 2018
Бизнес молодых в Сургуте. Гендиректор школы английского языка Langberry Юлия Саяпова // 26 февраля в 12.00