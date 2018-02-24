Американцы бойкотируют этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Американские биатлонисты намерены бойкотировать заключительный этап Кубка мира по биатлону 2018 года в марте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления федерации биатлона США.

«Решение Международного союза биатлонистов провести финал Кубка мира по биатлону в Тюмени неприемлемо. Поддерживая чистый спорт и наше физическое здоровье, мы не сможем выступить», - говорится в заявлении

В заявлении отмечается, что Россия не соответствует правилам Всемирного антидопингового агентства, а также, что спортсмены опасаются за свою безопасность.