Российские космонавты с МКС передали на Землю поздравления с 23 февраля

Экипаж МКС в лице российских космонавтов Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Поздравление было записано на орбите. Космонавты пожелали мужчинам здоровья, любви и счастья, а женщинам — воспитывать настоящих мужчин. «Огромное спасибо всем, кто служит Родине, благодаря вам мы спокойно работаем здесь, в космосе. С праздником!» — заключили Мисуркин и Шкаплеров.