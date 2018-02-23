К новосклам Белого Яра заглянул на чай глава Сургутского района

Главы Сургутского района Андрей Трубецкой побывал на новоселье у многодетной семьи из Белого Яра. В новую квартиру из балка семья переехала в прошлом году.

«В прошлом году мы не смогли полностью решить проблему балков на территории Сургутского района. Ещё осталось для расселения порядка 50 балков. Часть семей, к сожалению, отказались от участия в программе. Уверен, что либо в текущем году, либо в следующем мы окончательно решим эту проблему», - отметил глава Сургутского района.