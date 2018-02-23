Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане. После проката произвольной программы она набрала сумму 239,57. Евгения Медведева с суммой 238,26 завоевала серебряную медаль. Добавим, что еще одна спортсменка из России Мария Сотскова заняла восьмое место.

На сегодняшний день позиции лидеров медального зачета Олимпийских Игр не изменились. Сборная Норвегии сохранила лидерство. На второй позиции остается Германия. А вот России удалось подняться на 15 строчку.