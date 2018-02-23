Ростуризм призывает туроператоров прекратить продажу билетов авиакомпании Azur Air

Ведомство обратилось к туроператорам с призывом прекратить продажу билетов на рейсы чартерной авиакомпании Azur Air после 19 марта. По мнению Ростуризма, продолжение продаж «может привести к массовым нарушениям прав пассажиров и образованию социальной напряженности в стране». Дело в том, что в начале февраля Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта перевозчика 20 марта.

Такое решение было принято после проверки Azur Air и обнаруженных в деятельности авиакомпании нарушений.