Более 120 локтевых, коленных, плечевых, тазобедренных суставов и суставов кисти заменили в Сургуте

В Центре артроскопии и эндопротезирования крупных суставов Травматологической больницы с начала этого года уже выполнили более 120 высокотехнологичных операций по эндопротезированию. За медицинской помощью к специалистам Сургута обращались из Нижневартовска, Лянтора, Мегиона, Когалыма, Радужного, Ханты-Мансийска и других территорий Югры.

«Оперативное вмешательство позволяет сохранить возможности опорно-двигательного аппарата в любом возрасте. Лечение не только устраняет болевой синдром, но и позволяет восстановить объем движений в суставах. После реабилитации большинство пациентов возвращаются к привычному образу жизни, остаются трудоспособными, что в значительной степени повышает их качество жизни», - отметил заведующий ортопедическим отделением № 1 БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Анатолий Вишняков.

В Травматологической больнице Сургута хирурги выполняют замену практически любых суставов – тазобедренного, локтевого, коленного, плечевого и суставов кисти.