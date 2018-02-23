Сургутяне пополнили коллекцию корон Филиппа Киркорова

Впрочем, корона больше похожа на шапку Мономаха, но ее гламурный вид наверняка будет сочетаться с парой нарядов певца. Украшенный кристаллами головной убор, как пишут сургутяне в соцсетях, специально для «короля российской эстрады» создала местный дизайнер Татьяна Мельник. Благодаря столь серьезной подготовки к концерту, поклонница Киркорова была удостоена личной встречи с кумиром. Сам Филипп также поспешил рассказать подписчикам в социальных сетях о презенте из Сибири:

- Вчера в Сургуте, меня короновали. Российский дизайнер Татьяна Мельник создала своими руками, специально для меня, исключительно красивую Корону из полудрагоценных и драгоценных камней, и преподнесла в Финале моего Шоу «Я», вчера, в Гостеприимном Сургуте!!!

Тяжела Шапка Мономаха, но тем приятнее моя миссия в этом маленьком Театре имени меня, который каждый день расширяет границы моего творчества и, надеюсь, радует моего зрителя! И пусть эти звания королевские и атрибуты- всего лишь условности и декорация, но если это хоть кого-нибудь не оставляет равнодушным, значит это все не зря!

Спасибо, дорогие мои зрители и поклонники!