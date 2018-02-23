Руководство УМВД по ХМАО-Югре сообщает уже о десяти подельниках террориста, устроившего резню в Сургуте

«До сих пор продолжается оперативная отработка связей преступника, совершившего нападение в августе прошлого года на жителей Сургута. Тогда было задержано 6 человек, возбуждено 6 уголовных дел. Буквально в январе во взаимодействии с ФСБ задержано еще 4 человека — это выходцы из Северо-Кавказского региона. Возбуждены 4 уголовных дела. Входили в окружение и занимались вымогательством денежных средств», — сообщил глава УМВД по ХМАО-Югре Василий Романица 22 февраля с годовым отчетом на заседании Думы.

По данным Романицы, в настоящее время решается вопрос о возбуждении еще 12 уголовных производств в рамках дела, передает URA.RU. Напомним, самого Артура Гаджиева обезвредили непосредственно на месте преступления. Первые версии причин его нападения на сургутян не связывались с терроризмом. Уголовное дело было возбуждено по статье «покушение на убийство». Однако чуть позже организация «Исламское государство», заявила, что Гаджиев был смертником, записавшим видеообращение перед нападениями.

Сейчас правоохранители констатируют: к трагедии привели промахи субъектов профилактики.

«Хочу напомнить, что фигурантом сургутского дела является бывший студент колледжа. Кроме того, в рамках расследования был задержан еще один участник этой группы, который также являлся студентом колледжа. Анализируя ход развития событий, следует признать, что промахи допущены практически всеми субъектами профилактики», — резюмировал глава УМВД по Югре.