​Россия опустилась на 21-е место в едальном зачете ОИ

Олимпийская команда России опустилась в медальном зачете на Олимпиаде на одну позицию, заняв 21 место, сообщает «Интерфакс».

Венгерские шорт-трекисты выиграли эстафету и принесли своей стране первое золото. Тем самым обошли сборную России, у которой нет золотых медалей.

Сейчас у России 12 медалей - четыре серебряные и восемь бронзовых. В четверг стало известно о том, что российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова официально лишены бронзовой медали, завоеванной в дабл-миксте.