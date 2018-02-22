​Россия провела испытание более 200 видов новых образов вооружений в Сирии

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия испытала в Сирии более 200 новых образцов вооружений, сообщает «Интерфакс».

«Оказывая помощь братскому сирийскому народу, мы испытали более 200 новых образцов вооружений», – сообщил Шаманов на заседании Госдумы

Он подчеркнул, что таким образом, всему миру была продемонстрирована эффективность русского оружия. «Не случайно сегодня по целому ряду направлений к нам идут с целью закупить наше оружие даже страны, которые не являются нашими союзниками», – отметил Шаманов.