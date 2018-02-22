​С 26 февраля будет запрещен ввоз молока из Белоруссии

Россия запретит ввоз из елоруссии молока, сливок, сыворотки и другой молочной продукции с 26 февраля, пишет «Интерфакс».

Согласно сообщению Россельхознадзора в адрес своих теруправлений и ФТС, под запрет попадают пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки наливом, сухие, концентрированные, консервирование и сгущенные молоко и сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, а также сывороточный концентрат и молочный белок.

Такое решение было принято "в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ", поясняется в письме.