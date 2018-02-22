​Навального могут "закрыть" на 30 суток

Алексей Навальный сообщил в Twitter о своем задержании правоохранительными органами, пишут «Ведомости»,

«Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии — здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то», — написал Навальный.

Ему выдали протокол о заведении против него дела по ст. 20.2.8 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий, предполагает до 30 суток ареста). После чего появился новый пост в Twitter«Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали», — отметил Навальный.