1 марта горожан приглашают на бесплатную выставку «Новеллы о Сургуте»

В 16 часов состоится открытие выставки «Новеллы о Сургуте». Как отмечают специалисты Сургутского краеведческого музея, впервые история города представлена глазами художников. В экспозиции более 30 произведений из собрания музея, объединенных жанром городского пейзажа, созданных в период с конца XIX по начало ХХI вв. Каждая картина, подобно новелле, имеет свой сюжет, своих героев, свою неожиданную развязку. Посетители увидят, как изменился облик Сургута за последние 100 лет.

Выставка пройдет по адресу 30 лет Победы, 21/2. Вход свободный.