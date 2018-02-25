В УФСИН России по ХМАО идет подготовка к выборам президента

18 марта подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений смогут реализовать свое избирательное право на избирательном участке по месту нахождения.

Всего на территории УФСИН России по ХМАО имеют право принять участие в выборах более 400 человек, заключенных под стражу, а также лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Все они получают необходимую информацию о своих избирательных правах и порядке проведения голосования.

Согласно Конституции Российской Федерации, правом голоса обладают подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, в отношении которых приговор не вступил в законную силу.

В настоящее время сотрудники уголовно-исполнительной системы округа проводят основные мероприятия по подготовке к организации проведения выборов: обеспечивается взаимодействие с избирательной комиссией, которая будет работать в СИЗО в день голосования; с судами; следственными органами; оборудуется помещение для голосования; размещаются информационные материалы; оформляются необходимые для голосования документы; проводится профилактическая и разъяснительная работа.

Организована работа по обобщению и передаче в избирательную комиссию сведений по уточнению списков избирателей. Списки лиц, обладающих избирательным правом, еженедельно корректируются (убытие лиц в ИК, избрание меры пресечения и т.п.) и направляются в участковую избирательную комиссию. В рамках предвыборной кампании в режимных корпусах и камерах следственного изолятора будут размещены: наглядная агитация о кандидатах в Президенты РФ, информационные материалы, а также организовано радиоинформирование.

По состоянию на 22 февраля в следственном изоляторе УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному – Югре содержится 399 подозреваемых и обвиняемых, обладающих правом избирательного голоса. 32 обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, будут иметь возможность проголосовать путем посещения избирательных участков, а также при посещении представителями избирательных комиссий по месту содержания под домашним арестом.