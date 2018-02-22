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​Пенсионерку из Лянтора «сотрудница» ПФР лишила 53 тысяч рублей

К полицейским Лянтораобратилась женщина 1961 года рождения. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенников, которые обокрали ее почти на 53 тысячи рублей.

Пострадавшей на сотовый позвонила женщина, представившись сотрудником пенсионного фонда, уговорила ее предоставить сведения о номере банковской карты и данные о коде карты, указанные на оборотной стороне. Пенсионерка продиктовала коды, приходившие ей на телефон.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 26, комментариев: 0


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