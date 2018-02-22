График работы Сургутской налоговой в праздничные дни

В предпраздничные дни режим работы налоговых инспекций сокращается на 1 час: 7 марта до 17:00.

В праздничные дни с 23 по 25 февраля и с 8 по 11 марта прием налогоплательщиков не ведется.

Между тем, данные изменения в графике работы инспекций в праздничные дни не влияют на дистанционный способ взаимодействия - альтернативой является электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России, с помощью которого можно обратиться в налоговый орган в любое удобное время для налогоплательщика.