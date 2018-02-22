​В Ханты-Мансийске установлен условный «Красный» уровень террористической опасности

В связи с учениями, 22 февраля в границах Ханты-Мансийска условно установлен критический («красный») уровень террористической опасности, сообщает "Ugranews".
При установлении критического «красного» уровня террористической опасности гражданам рекомендуется:
- Помнить про опасность, исходящую от оставленных предметов и подозрительных людей. По возможности оказывать содействие сотрудникам полиции, МЧС или служб охраны. Не поддаваться панике.
- Помнить о необходимости брать с собой документы, удостоверяющие личность. Предъявлять документы сотруднику полиции по первому требованию.
- Обращать внимание на появление незнакомых подозрительных автомобилей или людей рядом с Вашим домом или жилым кварталом, а также на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации в общественных зданиях (вокзал, аэропорт, торговый центр).
- Воздержаться от посещения мест большого скопления людей без крайней необходимости, отложить посещение территории вблизи района проведения контртеррористической операции.
- Подготовиться к возможной эвакуации: подготовить предметы первой необходимости, деньги, документы, медицинские средства, запас воды.
- Не распространять непроверенную и недостоверную информацию. Оставаться спокойными и рассудительными.
- Если Вы оказались рядом с местом совершения террористического акта, необходимо покинуть его без паники, не подбирая предметы, ничего не фотографируя и не снимая.
Правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления города принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства:
- Усилен контроль за передвижением транспортных средств через административные границы города Ханты-Мансийска, досмотр транспортных средств осуществляется с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.
- Выработаны дополнительные меры по спасению людей, охране имущества, оставшегося без присмотра, оказано содействие бесперебойной работе спасательных служб.
- Сотрудниками правоохранительных органов проводится работа по установлению лиц, причастных к подготовке и совершению террористических актов и их возможных пособников.
- Проводятся дополнительные проверки объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта, мест массового пребывания людей.
- На улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, авто-, речных вокзалах и станциях, аэропорту, в других общественных местах выставлены усиленные патрули, в том числе с привлечением специалистов кинологической службы.
Бизнес молодых в Сургуте. Гендиректор школы английского языка Langberry Юлия Саяпова // 26 февраля в 12.00