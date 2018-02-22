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​Арбитражный суд лишил медали российского керлингиста Крушельницкого

Спортивный арбитражный суд лишил Александра Крушельницкого и его супругу Анастасию Брызгалову бронзовой медали в дабл-миксте, которую они завоевали на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает «Meduza».

Стоит отметить, что спортсмены сами решили, что вернут медали, поскольку признают факт нарушений. Крушельницкий также отказался участвовать в заседании Спортивного арбитража, в связи с чем оно было отменено.

Напомним, что Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил. В его пробах были обнаружены следы мельдония.


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Сегодня в 15:29, просмотров: 146, комментариев: 0


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