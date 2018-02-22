​Трамп предложил разрешить учителям американских школ носить оружие

Президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям американских школ носить при себе оружие в целях самообороны, сообщает «Meduza».

Трамп подчеркнул, что если бы в момент нападения на школу во Флориде, где 14 февраля подросток застрелил 17 человек, у кого-нибудь из учителей было бы при себе оружие, то трагедия могла бы закончиться «очень быстро» и менее плачевно. Он также отметил, что речь идет о скрытом ношении оружия учителями, а сами они должны проходить специальную подготовку.