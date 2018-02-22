​Минфин поддержит российскую частную криптовлют при определенных условиях

Министерство финансов России не будет возражать против создания частной российской криптовалюты, но при условии отсутствии государственных инвестиций в этот проект, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо министра финансов Антона Силуанова президенту РФ Владимиру Путину.

«Минфин России не возражает против возможной реализации частного проекта по созданию российской криптовалюты при условии обеспечения соответствующего контроля со стороны финансовых властей, а также отсутствия необходимости осуществления инвестиций за счет государственных средств», – говорится в документе.