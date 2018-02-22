​Российские офицеры получили отечественные телефоны за 115 тыс. рублей

Офицерам Вооруженных сил России раздали защищенные мобильные телефоны отечественного производства стоимостью 115 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Аппараты изготовлены на ФГУП "Научно-технический центр "Атлас". Они могут выходить на зашифрованные линии через обычные сети мобильной связи, используя для этого SIM-карты «Мегафона». При этом у телефона защищен речевой канал.

В течении год производится около сотни подобных телефонов, их сборка производится вручную и занимает около четырех месяцев.