​Режим работы офисов Сбербанка в праздники

Сургутское отделение Сбербанка поздравляет клиентов с Днем защитников Отечества и информирует о режиме работы.

22 февраля предпраздничный день, время работы офисов будет сокращено на один час.

23 февраля – выходной день, обслуживание клиентов будет производиться в дежурных офисах по следующим адресам:

г. Сургут:

- ул. 30 лет Победы, 46 (с 10.00 до 16.00),

- ул. Ленина, 46 (с 10.00 до 16.00).

г. Нижневартовск:

- ул. Интернациональная, 10 (с 10.00 до 16.00),

- ул. Спортивная, 15 (с 10.00 до 16.00).

г. Нефтеюганск:

- микрорайон 16 А 50 (с 10.00 до 16.00).

г. Когалым:

- ул. Молодежная, 18 (с 10.00 до 16.00).

24 и 25 февраля офисы Сбербанка работают в обычном режиме в соответствии с графиком. Напоминаем, что большинство банковских операций можно совершить в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов дистанционного обслуживания Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк».

Уточнить информацию о работе офисов банка в праздничные дни можно на сайте www.sberbank.ru или позвонив по телефону контактного центра: 8-800-555-555-0.