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​Соцслужба Сургута начала сбор заявлений на пособия по рождению первого ребенка

Социальная служба Сургута начала сбор заявлений на пособия по рождению первого ребенка, рассказал глава города Вадим Шувалов.

Выплаты предоставляются на первенцев, родившихся с 1 января 2018 года. Получить их смогут родители, имеющие гражданство России, чей средний доход на каждого члена семьи не превышает 23 тысячи рублей.

Размер ежемесячного пособия составляет сумму в районе 14 тысяч рублей.

Телефоны для связи: 52-98-46, 52-98-99


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Сегодня в 11:53, просмотров: 113, комментариев: 0


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