Керлингисту Александру Крушельницкому придется отдать медаль Олимпиады-2018

Пресс-секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова заявила, что российскому керлингисту Александру Крушельницкому надо будет отдать бронзовую медаль Олимпиады-2018, сообщают «Ведомости».

Паринова напомнила, в его пробе обнаружили запрещенное вещество: «Мы действительно признаем и не можем не признать тот факт, что у него проба – мельдоний». По ее словам, если бы это был суд, то в любом случае приняли бы решение забрать медаль. Решение о дисквалификации должна принять Всемирная федерация керлинга, отметила Паринова.

Она подчеркнула, что Крушельницкий вместе с ФКР и командой будут разбираться, «чтобы очистить доброе имя».