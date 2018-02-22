​В силу вступили новые правила техосмотра

Согласно новой редакции закона, водителям запретят пользоваться автомобилем с неработающим или подтекающим гидроусилителем руля, также водители столкнутся с тем, что им нельзя будет покрывать пленками стекла фар: некоторые водители тонируют или бронируют рассеиватели для защиты от камней, сообщает «РБК».

Помимо этого автомобилистов обяжут обеспечить полную штатную работу системы очистки стекол, когда раньше допускалось, чтобы у автомобиля работал только один дворник и одна форсунка омывателя. Также вступил в силу запрет на установку шин с шипами только на ведущую ось, вместо того чтобы оборудовать такими колесами все оси.

Водители не сможет пройти техосмотр, если у него будут нерегламентированные изменения в конструкции, например, тюнинг, который не подтвержден документами. Для безопасности водителей обязали держать всегда в салоне медицинскую аптечку наряду с огнетушителем и знаком аварийной остановки.