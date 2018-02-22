​Пхенчан-2018. Итоги 13-го дня игр

В финале лыжных гонок Россия получила Серебро. Денис Спицов и Александр Большунов в командном спринте уступили только Норвегии. При этом также близка к победе была женская сборная по хоккею, когда при счёте 2:3 в «бронзовом» матче с Финляндией упустила пару голевых моментов.
Кёрлинг
Женщины, Круговой раунд #11
Южная Корея 11 – 2 Россия
Швеция 8 – 4 Китай
Швейцария 6 – 4 Дания
Канада 5 – 6 Великобритания
Мужчины, Круговой раунд #12
Дания 3 – 8 Канада
Великобритания 4 – 10 США
Швеция 2 – 7 Норвегия
Южная Корея 10 – 4 Япония
Женщины, Круговой раунд #12
Швеция 9 – 6 США
Швейцария 8 – 4 Япония
Россия 8 – 9 Канада
Южная Корея 9 – 3 Дания
Горнолыжный спорт
Золото – София Годжа (Италия)
Серебро – Рагнхильд Мовинкель (Норвегия)
Бронза – Линдси Вонн (США)
Хоккей с шайбой
Мужчины, Четвертьфинал #1
Чехия 3 – 2 США
Мужчины, Четвертьфинал #2
Россия 6 – 1 Норвегия
Женщины, Матч за 3-е место
Финляндия 3 – 2 Россия
Мужчины, Четвертьфинал #3
Канада 1 – 0 Финляндия
Мужчины, Четвертьфинал #4
Швеция 4 – 3 Германия
Фристайл
Мужчины, финал. Ски-кросс
Золото – Брэди Леман (Канада)
Серебро – Марк Бишофбергер (Швейцария)
Бронза – Сергей Ридзик (Россия)
Лыжные гонки
Женщины, Финал. Командный спринт, свободный стиль
Золото – США
Серебро – Швеция
Бронза – Норвегия
Мужчины, Финал. Командный спринт, свободный стиль
Золото – Норвегия
Серебро – Россия
Бронза – Франция
Конькобежный спорт
Женщины, Финал. 2400 м, командная гонка преследования
Золото – Япония
Серебро – Нидерланды
Бронза – США
Мужчины, Финал. 3200 м, командная гонка преследования
Золото – Норвегия
Серебро – Южная Корея
Бронза – Нидерланды
Бобслей
Золото – Германия
Серебро – США
Бронза – Канада
Бизнес молодых в Сургуте. Гендиректор школы английского языка Langberry Юлия Саяпова // 26 февраля в 12.00