​Пхенчан-2018. Итоги 13-го дня игр

В финале лыжных гонок Россия получила Серебро. Денис Спицов и Александр Большунов в командном спринте уступили только Норвегии. При этом также близка к победе была женская сборная по хоккею, когда при счёте 2:3 в «бронзовом» матче с Финляндией упустила пару голевых моментов.

Кёрлинг

Женщины, Круговой раунд #11

Южная Корея 11 – 2 Россия

Швеция 8 – 4 Китай

Швейцария 6 – 4 Дания

Канада 5 – 6 Великобритания

Мужчины, Круговой раунд #12

Дания 3 – 8 Канада

Великобритания 4 – 10 США

Швеция 2 – 7 Норвегия

Южная Корея 10 – 4 Япония

Женщины, Круговой раунд #12

Швеция 9 – 6 США

Швейцария 8 – 4 Япония

Россия 8 – 9 Канада

Южная Корея 9 – 3 Дания

Горнолыжный спорт

Золото – София Годжа (Италия)

Серебро – Рагнхильд Мовинкель (Норвегия)

Бронза – Линдси Вонн (США)

Хоккей с шайбой

Мужчины, Четвертьфинал #1

Чехия 3 – 2 США

Мужчины, Четвертьфинал #2

Россия 6 – 1 Норвегия

Женщины, Матч за 3-е место

Финляндия 3 – 2 Россия

Мужчины, Четвертьфинал #3

Канада 1 – 0 Финляндия

Мужчины, Четвертьфинал #4

Швеция 4 – 3 Германия

Фристайл

Мужчины, финал. Ски-кросс

Золото – Брэди Леман (Канада)

Серебро – Марк Бишофбергер (Швейцария)

Бронза – Сергей Ридзик (Россия)

Лыжные гонки

Женщины, Финал. Командный спринт, свободный стиль

Золото – США

Серебро – Швеция

Бронза – Норвегия

Мужчины, Финал. Командный спринт, свободный стиль

Золото – Норвегия

Серебро – Россия

Бронза – Франция

Конькобежный спорт

Женщины, Финал. 2400 м, командная гонка преследования

Золото – Япония

Серебро – Нидерланды

Бронза – США

Мужчины, Финал. 3200 м, командная гонка преследования

Золото – Норвегия

Серебро – Южная Корея

Бронза – Нидерланды

Бобслей

Золото – Германия

Серебро – США

Бронза – Канада