В Сургутском районе может быть продлен карантин

Сегодня ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в муниципалитете оценивается, как эпидемическая. Так называемый эпидпорог превышен на 40%, и пока тенденции к снижению этого показателя, по словам специалистов Роспотребнадзора, не наблюдается. Болеют в основном дети и подростки в возрасте до 14 лет. Из 1300 человек, что обратились за медпомощью в больницы на прошлой неделе, 900 – дошкольники и школьники. У трех пациентов из общего числа заболевших был диагностирован грипп.

«Из-за того, что сегодня эпидпорог превышен на 40%, что выше показателя прошлой недели в 1,5 раза, мониторинг уровня заболеваемости осуществляется не еженедельно, а ежедневно. Судя по тем данным, что в понедельник и вторник нам предоставили медучреждения Сургутского района, говорить о том, что мы миновали кризис, нельзя. Можно предположить, что карантин в школах и учреждениях допобразования муниципалитета будет продлен. Этот вопрос будет решен до конца недели», - отметила главный санитарный врач по Югре в Сургуте и Сургутском районе Жанна Пасынкова.

Карантин во всех 22 образовательных учреждениях Сургутского района был объявлен еще в середине февраля. Позже он был продлен. Жителей муниципалитета, в первую очередь, призывают отказаться от посещения мест массового скопления людей, а случае появления первых признаков заболевания сразу же обращаться к врачу. Специалисты обращают внимание на тяжесть протекания заболеваний ОРВИ, при которых требуется госпитализация. Только с начала года в Сургутском районе было зарегистрировано свыше 20 случаев внебольничных пневмоний.