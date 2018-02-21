​Суд отказал Навальному в рассмотрении иска к Роскомнадзору в связи с блокировкой его страниц

Таганский суд Москвы не будет рассматривать иск оппозиционера Алексея Навального к Роскомнадзору, который он подал из-за блокировки его страниц блога с материалами о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько, сообщает «Интерфакс».

«Определением суда отказано в принятии административного иска, поскольку требования административного истца основаны на несогласии с вынесенным судебным актом Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, которым возложена обязанность по ограничению доступа к страницам сайта, в связи с чем требования не подлежат разрешению судом в порядке административного судопроизводства», – сказала пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

В заявлении оппозиционер требовал признать незаконными действия Роскомнадзора по блокировке двух страниц его сайта.