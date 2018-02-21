​Роспотребнадзор зафиксировал завышение цен в Ростовской области на период ЧМ-2018

Роспотребнадзор зафиксировал завышение цен со стороны 58 гостиниц в Ростовской области в период проведения чемпионата мира по футболу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Цены на гостиничные номера были увеличены в несколько раз. Максимальная завышенная цена за сутки проживания в гостинице категории «три звезды» составила 38 400 руб.

В отношении 24 гостиниц уже вынесены постановления о назначении штрафов на общую сумму свыше 943 000 руб.