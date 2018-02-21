​В День поэта в Центральной библиотеке провели семинар по стихосложению

Вот – карандаш, вот - чистый лист бумаги…

Возьму тебя

и вставлю в створки строк –

и никакие дьяволы и маги

не упредят…

Не вырвут образок!..

…Лети за край… Там опьяняют маки.

Там – ангелы заманивают в рай…

Вот – карандаш, вот чистый лист бумаги,

немного

полетай!..

Эти строки сургутского поэта П.А. Суханова стали эпиграфом к семинару, на который собрались как начинающие сургутские поэты, так и те, кто имеет в своем активе не только публикации в сборниках и авторские книги, но и членство в Союзе писателей России.

Семинар, состоявшийся 18 февраля, стал четвертым в череде обучающих занятий, организованных Централизованной библиотечной системой в рамках работы Школы литературного творчества, созданной в целях поддержки начинающих поэтов, созданию среды, благоприятствующей раскрытию и развитию их литературных способностей и талантов.

Руководителем семинара на тему «Прибавление смысла. Метафора в поэтическом творчестве» выступила поэт и литературный критик, секретарь Союза писателей России Нина Ягодинцева (г. Челябинск). Всего на занятии присутствовало 45 человек, 14 из них предоставили свои стихи для обсуждения.

Вместо запланированных четырёх часов занятие длилось практически пять: «семинаристы» задавали вопросы по теме семинара, потом общение продолжилось в свободном порядке. Предшествовала ему серьезная лекционная часть, которую Нине Александровне удалось (благодаря в том числе огромной преподавательской практике) дать в лёгкой, почти игровой форме. Интерактив упростил и задачу лектора, и восприятие аудитории: всё-таки не часто тем, кто пришел на семинар, приходится слушать лекции, например, по смыслообразованию, законам и видам переосмысления. Поэтому по синонимии и антонимии как инструментам создания точной речи, восходящим и нисходящим метафорам, по смысловому объему художественного слова зал «работал» практически хором.

«Наглядным пособием» по разделу «Метафора в поэтическом творчестве» стали стихотворения Петра Суханова, в честь которого в нашем городе 6 лет назад и был учрежден единственный в России День поэта. Именно 18 февраля, день рождения Петра Антоновича, стал «красной датой» литературного календаря Сургута, днём проведения семинаров Школы литературного творчества и других мероприятий, связанных с именем и творчеством Петра Суханова.

«Поэзия – это не литература! – с этого парадоксального заявления начала семинар Нина Александровна, – поэзия, прежде всего, – это состояние. Состояние расширенного сознания, из описания которого может получиться совершенное произведение, которое останется в литературе. Вряд ли можно научить писать стихи. Ведь писать стихи – это видеть, мыслить и чувствовать по-другому. Научить – нельзя, а научиться – можно!».

Подспорьем этому станут написанные Н.А. Ягодинцевой и представленные участникам семинара пособия по литературной работе: «Литературно-творческий практикум», «нацеленный на то, чтобы освоить слово как знак, который несёт в себе силу; что считывается с листа, за которым эмоции. Слово, которое творит миры». И учебник «Организация литературной работы», «собранный в помощь и руководителям литературных объединений, и авторам, помогающий правильно входить в литературное сообщество, приходить подготовленным, брать как можно больше, и развиваться как можно успешнее». Здесь даны и основы литературно-творческой педагогики», и основы редакторско-составительской деятельности, и психологические аспекты творческого развития.

Более двух часов теоретического материала и два часа обсуждения стихов участников семинара прошли незаметно. Кто-то соглашался с руководителем, кто-то спорил, защищая и оправдывая смену размера, несоответствие формы, отсутствие рифмы, переизбыток литературных отсылок, публицистичность, длинноты... Однако о каждом стихотворении было сказано и другое: похвала за замечательно подобранный образ, за меткое слово, за удачную метафору, и просто: «классный финал», «круто!». «Литературное мастерство – заметила Нина Александровна, – занятие очень интересное: если ты умеешь мало, то тебе говорят «молодец», тебя хвалят, всё замечательно, пиши дальше… Но чем лучше ты пишешь, чем дальше ты продвигаешься по пути литературного развития, тем строже становятся к тебе требования. И с этим нужно смириться. Это особенность того дела, которым мы занимаемся. Так что чем жестче разбор, тем выше оценка автора! Поэтому прежде чем бросаться в эту литературную кухню, к этому нужно быть готовым, для этого нужно воспитать в себе характер».

Особая манера руководителя семинара проводить критический анализ была отмечена Александрой Лазаревой, руководителем ЛитО «Северный огонёк»: «Деликатность, грамотность Нины Александровны позволила участникам оценить свои возможности. Она подчеркнула необходимость упорнее работать над словом, быть готовыми к жёсткой критике. Нина Александровна очень осторожно, но с полной ответственностью указала все недостатки каждому, и нацелила на имеющийся потенциал тех, у кого таковой имеется. Особенно это важно для авторов, чьи работы подверглись разбору. А это в основном была учащаяся молодёжь….»

Некоторым из участников семинара были даны рекомендации начать (продолжить) печататься, посещать обучающие мероприятия для молодых литераторов (ближайший состоится в Челябинске 13-14 апреля). И обязательно продолжать писать!..

Отвечая на эмоционально выразивший общее настроение участников вопрос Виктории Фединой «Нина Александровна, мы поняли: вы нам нужны! Что же нам делать?», организаторы напомнили о том, что следующий обучающий семинар состоится уже в сентябре. Таким образом, Школа литературного творчества продолжит свою работу. Её востребованность подтверждается с каждым следующим занятием: количество «семинаристов» увеличивается, темы становятся более глубокими, участники – более подготовленными, как к критике, так и к серьёзной работе над собой. Еще одним подтверждением нужности Школы служит отзыв о семинаре «Прибавление смысла. Метафора в поэтическом творчестве». Анна Дерябина, заместитель руководителя регионального подразделения Международного союза поэтов: «Огромный объем информации, причем информации практически полезной для поэтов. Типы метафор, использование сходства и противоположностей, поиск смысла и точности – все это зачастую приходится осваивать наощупь, интуитивно. Начинающий поэт сталкивается с трудностями, которые порой очень трудно разрешить, не зная азов словотворчества, и чувствует себя одиноким в этом поиске. Поэтому семинары, подобные этому, крайне важны. За один вечер я смогла найти точное определение своим затруднениям в творчестве, и определила для себя несколько направлений в стихосложении для пристального изучения. Хочу сказать организаторам: большое спасибо! Нам нужно слышать друг друга и быть услышанными. Спасибо за эту возможность!».

Н.А. Ягодинцева окончила Литературный институт им. М. Горького, издаётся с 1991 г. Автор 29 книг: стихов, цикла учебников «Поэтика», монографий, изданных в России и Германии, электронной книги литературной критики, переводов, а также более 700 публикаций в литературной и научной периодике России, Испании и США. Стихи Н.А. Ягодинцевой вошли в ведущие поэтические антологии России.

Возглавляет областную литературную мастерскую. С 2010 г. ежегодно проводит региональное совещание молодых писателей Челябинской области.

Доцент Челябинского государственного института культуры.