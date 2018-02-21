​Полицейские Сургута и судебные приставы взялись за водителей-должников

С 20 по 22 февраля на территории Сургута полицейскими и судебными приставами проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

Лица, не оплатившие административные штрафы в установленные законом сроки, будут привлечены к ответственности — административному аресту на срок до 15 суток, либо обязательным работам на срок до 50 часов.

Также наличие неоплаченных штрафов может послужить препятствием для свободного перемещения по территории страны и выезда за границу.