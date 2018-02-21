​Россияне при приеме на военную службу будут проходить профессиональный психологический отбор

Госдума окончательно приняла закон, который вводит профессиональный психологический отбор при приеме на военную службу. Это касается службы по призыву и по контракту, а также поступления в военные вузы и в мобилизационный резерв, сообщает «РГ».

Порядок и методику отбора определит Министерство обороны РФ. В итоге кандидаты на военную службу и потенциальные студенты будут получать заключение о профессиональной пригодности, типа «рекомендуется в первую очередь», «рекомендуется», «рекомендуется условно» и «не рекомендуется».